قراصنة يخترقون ” نتفليكس ” و يهددون بنشر مسلسلات جديدة مجاناً

تمكنت مجموعة قراصنة تدعى “The Dark Overlord” من اختراق خدمة البث الحي والفيديو “#نتفليكس” وسرقة عدة مسلسلات جديدة لم تعرض بعد، مهددة الخدمة بتسريب أحد المسلسلات ونشره مجاناً على الإنترنت، في حال عدم انصياعها لأوامرها ودفع فدية مالية غير محددة بعد.

وبحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، فإن القراصنة قاموا بالفعل بعرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد للمسلسل “Orange Is The New Black” على خدمة مشاركة ملفات سحابية غير قانونية بحسب شبكة ” 24 “الإماراتية ، ووفقاً للصحيفة تعذر التأكد من صحة نشر الحلقة الأولى، كما تدعي مجموعة القراصنة.

ولكن أعلن القراصنة طرح الحلقات الأولى من مسلسل “البرتقالي هو الأسود الجديد” على شبكة تويتر، مشيرين إلى أن المنشور سيشمل رابطاً لخدمة مشاركة الملفات غير القانونية، ينقل المستخدم لمشاهدة أول 10 حلقات من الموسم الخامس من المسلسل وإتاحة تحميلها عبر الإنترنت.

وكان من المقرر إصدار حلقات الموسم الجديد من المسلسل في 9 يونيو (حزيران) المقبل. ولم تعلق خدمة نتفليكس عما حدث بعد.

