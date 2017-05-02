أردوغان و بوتين يبحثان مقترح ” إنشاء مناطق خاصة لتخفيف حدة التوتر في سوريا “

أشادت وزارة الخارجية التركية بالمقترح الروسي حول إنشاء “مناطق خاصة لتخفيف حدة التوتر في سوريا” وأعربت عن أملها بترجمتها إلى الواقع.

وأضافت الخارجية التركية أن هذا المقترح سيناقشه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية غدا الأربعاء.

وأكد مصطفى يورلاكول، نائب مدير قسم الشؤون السورية في الخارجية التركية، أن “موضوع سوريا يعتبر جزءا هاما من الحوار. الرئيسيان سيبحثان مسألة تعزيز نظام وقف إطلاق النار ووضع الأسرى وإزالة الألغام. لدينا كثير من الأفكار ونحن مستعدون لوضعها على الورق”.

كما أشار المسؤول التركي، إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار يشكل أيضا مسألة محورية في الجولة الجديدة للمحادثات الدولية حول سوريا في أستانا التي تعقد بين 3 و4 من هذا الشهر. (RT)

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