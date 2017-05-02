السعودية : تدوينة مجهولة عن تعيين ” سوريين مشرفين لأحياء في الرياض ” تقابل بغضب كبير و تثير جدلاً واسعاً

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، عن رصد الاجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية رسائل بثها “سوريون مجهولون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لتشكيل ما يشبه “تمويلات مدنية لأبناء الجالية السورية في المملكة”.

وأضاف المتحدث بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية، أن السلطات السعودية تمنع وتحظر مثل هذه الدعوات في المملكة، مبيناً أنه يتم التحقيق حالياً بهذه الدعوات للتأكد من مصدرها إن كان داخل المملكة أو خارجها.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تحوي كثيراً من الحسابات التي “تستهدف المملكة والمواطن”، وتعمل على إظهار أن الوضع داخل السعودية غير طبيعي، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات لن تجد صدى عند المواطنين أو المقيمين.

وبين اللواء أن المقيمين السوريين في المملكة “يحظون برعاية خاصة من قبل الدولة، والجهات المعنية المختلفة”.

وتم مؤخراً تداول صورة لرسالة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو السوريين المقيمين بالرياض للتواصل مع صاحب الرسالة لحصر السوريين المقيمين بالمدينة، والوقوف على أوضاعهم، وهو ما اعتبرته الداخلية “تجاوزاً للأنظمة”.

وتداول مغردون في السعودية صورة التدوينة التي تدعو المواطنين السوريين المقيمين في الرياض إلى التواصل مع الحساب الناشر “لتعيين مشرفين على أحياء مدينة الرياض.. لمعرفة السوريين في كل حي.. والتواصل لسهولة البحث والإحصاء”، وعبروا عن غضبهم بسببها، واتهموا السوريين المقيمين في السعودية بمحاولة “تشكيل دولة داخل دولة” على حد قولهم.

ودشن مغردون هاشتاغ #سوريين_مشرفين_لاحياء_الرياض وهاشتاغ #السعودية_للسعوديين واصفين الوجود السوري في السعودية “بالاستعمار” وقائلين إن “الوقت حان لإخراجهم من البلد”.

وقال العديد منهم إن وجود السوريين في السعودية فيه “ظلم للمواطن السعودي في وظيفته وعمله وأمنه وعيشته”.

بالمقابل، رفض بعض المغردين السعوديين الآراء المذكورة قائلين إن “التعميم غير مقبول”، وأشار هؤلاء إلى أن “هناك سوريين في السعودية يبحثون عن رزقهم ويحترمون البلد وقوانينها”.

وظهر هاشتاغ سوريين_مشرفين_لاحياء_الرياض في نحو 33 ألف تغريدة وهاشتاغ #السعودية_للسعوديين في أكثر من 4 آلاف تغريدة.

عكس السير