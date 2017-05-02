صحيفة : مئات السوريين يصلون إلى ولاية ألمانية عبر لم الشمل المرتبط بكفيل

كشفت صحيفة “إنسود تورينغن” الألمانية المحلية، عن وصول المئات من السوريين إلى ولاية تورينغن، شرقي #ألمانيا ، عن طريق لم شمل الأسرة.

وبحسب وزارة الهجرة الألمانية، فإن حوالي 1116 لاجئاً وصلوا حتى نهاية شهر آذار، مضيفة أنه منذ نهاية شهر كانون الثاني، زاد عددهم بنسبة 172%.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن لم شمل الأسرة ينجح إذا كفل مواطن ألماني عائلة اللاجئ التي يريد استقدامها، إلا أن على الضامن التدخل إذا ما أرادت العائلة طلب مساعدات من الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن جمعية كفلاء اللاجئين في ولاية تورينغين ترعى مثل هذه الحالات.

وقالت “فرانكا ماوباخ”، إحدى المسؤولات في الجمعية، إنه “يوجد حتى الآن 183 من الكفلاء، إلا أن موجة المتبرعين في الوقت الحالي انخفضت، ويعود ذلك على الأرجح إلى المزاج المتغير في البلاد”.

من جهته، انتقد وزير الهجرة بولاية تورينغن، ديتر لاوينجر “قرار تعليق لم الشمل للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية (إقامة السنة الواحد) حتى عام 2018″، لافتاً إلى أن تعليق لم شمل الأسرة يجعل الاندماج أمراً معقداً.

عكس السير