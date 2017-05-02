كازاخستان : جميع الأطراف أكدت مشاركتها في اجتماع ” أستانة 4 “

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف ستشارك في اجتماع أستانة الرابع بشأن سوريا، الذي ينطلق غدا الأربعاء، ويستمر ليومين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنور جايناكوف، في تصريح للأناضول، إن جميع الأطراف أكدت مشاركتها في الاجتماع، بما فيهم وفد المعارضة المسلحة السورية برئاسة محمد علوش.

وأضاف المتحدث أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا أكد حضوره، مشيرا إلى أن وفود الدول الضامنة والأمم المتحدة بدؤوا بالفعل في الوصول إلى أستانة.

وأفاد بأن اليوم الثلاثاء سيشهد عقد لقاءات تقنية بين ممثلي الدول الضامنة. (ANADOLU)

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