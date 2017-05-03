تعرف على 5 أطعمة ضرورية خلال ممارسة الرياضة

لا يقتصر دور #الرياضة على خسارة الوزن، بل تساعد أيضاً على البقاء في صحة جيدة طوال الوقت ، وإذا كنت تتمرن باستمرار، فأنت بحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة الأساسية، لتعويض السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يتم حرقها.

ويجب التركيز على نوعية الأطعمة التي يتم تناولها، حيث أن اختيار المأكولات الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى إفساد الحمية، لذلك يقدم المختصون في مجلة “ويت ووتشر” مجموعة من الاطعمة التي تزود الجسم بالوقود قبل وبعد ممارسة الرياضة، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة ديلي ميل البريطانية :

1- الكينوا :

الكينوا من الحبوب الخالية من الغلوتين، وهي مصدر جيد لمعدن المغنيزيوم الضرروي لإنتاج الطاقة، وخلافاً للحبوب الأخرى، فالكينوا بروتين كامل، وهذا يعني أنها توفر جميع اللبنات الأساسية للأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لصنع بروتينات جديدة.

2- البطاطا الحلوة :

إذا كنت تمارس التمارين الرياضية المجهدة، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة الحاوية على الكربوهيدرات والبروتينات، للتزود بالطاقة ومساعدة العضلات على التعافي، وتوفر البطاطا الحلوة خياراً مناسباً لذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى فيتامين سي وبيتا كاروتين اللازمة للحفاظ على صحة النسيج الضام.

3- لحم الديك الرومي :

هذه اللحوم البيضاء الخالية من الدهون تشكل الخيار الأفضل لممارسي الرياضة، حيث تحتوي على الفيتامينات والسيلينيوم الذي يساعد على الحماية من تلف الأنسجة، والفوسفور الذي يساعد على تسخير الطاقة الغذائية.

4- الفاصولياء السوداء :

يمكن التخلص من الشعور بالجوع قبل ممارسة التمارين الرياضية، وذلك عن طريق تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجبات الطعام، وتعتبر الفاصولياء السوداء خياراً مثالياً لوجبة الغداء للرياضيين، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

5- الشوفان :

تناول وجبة الفطور المناسبة أمر غاية في الأهمية، وخاصة بالنسبة للرياضيين، ويعتبر الشوفان من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عند الصباح، فهي تؤمن مستوى مناسب من الطاقة طوال النهار. كما يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

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