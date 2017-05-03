رجل دين مسيحي : العائلات المسيحية بدأت بالعودة لحلب .. و نأمل بوقف دعم الجماعات المتطرفة التي تسعى لتدمير بلادنا

زعم أسقف سوري أن “سكان حلب ازدادت ثقتهم بالأوضاع الآن والعائلات المسيحية بدأت تعود إلى المدينة”.

وفي تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية، أضاف رئيس أساقفة حلب للكلدان المطران أنطوان أودو أن “وقف القصف المباشر، باستثناء ضواحي المدينة، والتحسن النسبي للأوضاع ودفع بعض العائلات للعودة الى حلب من لبنان ومن بعض المناطق السورية الأخرى التي كانوا قد لجأوا إليها في السنوات الأخيرة”.

وذكر الأسقف الكلداني، بحسب ما نقلت عنه وكالة “آكي” الإيطالية، أنه “أثناء أسبوع الآلام وعيد الفصح، عادت الكنائس مرة أخرى لتمتلئ بالناس”، وبطبيعة الحال “لا يمكننا أن نتحدث بالتأكيد عن عودة واسعة النطاق”، لكن “مما لا شك فيه أنها أول بادرة أمل تضيء وضعا دراميا”، مبينا أن “مياه الشرب قد عادت لتجري من جديد منذ شهر”، لكن “ليس هناك كهرباء حتى الآن، والناس بدون عمل ويعتمدون على المساعدات كليا”.

وأعرب عن “الأمل بالتوصل إلى حل سياسي ووقف الدعم للجماعات المتطرفة التي تسعى الى تدمير بلادنا”، على حد زعمه.

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