عناصر في جيش النظام يندهشون لحصولهم على ” علبة سردين كاملة ” .. ليكتشفوا أنها منتهية الصلاحية !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن المسؤولين في القوات النظامية قاموا بتوزيع “علب سردين” منتهية الصلاحية على العناصر.

وأشارت “شبكة أخبار جبلة لحظة بلحظة”، أكبر الشبكات الموالية المعنية بأخبار جبلة عبر موقع فيسبوك، إلى أن “علبة السردين” يتم توزيعها بواقع علبة لكل عنصرين، كل خمسة أشهر، إلا أنه تم هذه المرة توزيع علبة “كاملة” لكل شخص.

ووفق الشبكة، فإن “العساكر” قابلوا هذه الخطوة” باستغراب ودهشة، ما لبثت أن زالت بعد أن انتبهوا إلى انتهاء مدة صلاحية هذه العلب منذ مدة.

ودعت الشبكة من وصفتهم بـ “الشرفاء” لاتخاذ اللازم، فيما أكد المعلقون الموالون على الخبر، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تم توزيع طعام (حمص) منتهي الصلاحية، في مرات سابقة، وقد تناوله العناصر رغم ذلك، بسبب الجوع.

وقارن الموالون، وفق ما رصد عكس السير، بين وجبات طعام العناصر في الخدمة الإلزامية والتي لا تتجاوز بضع حبات من البطاطا، والوجبات التي يتناولها عناصر المليشيات التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية (قوات إيران – حزب الله – العراق – روسيا).

ولطالما شكلت وجبات الطعام التي يقدمها النظام لمجنديه مادة للتندر والسخرية لدى الموالين قبل المعارضين.

عكس السير