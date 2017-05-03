من بينها سوريا .. مصر تستثني دولاً من قرار ” التأشيرة الفورية ” للمقيمين في الخليج

قالت مصادر مصرية، إن القرار الجديد بالسماح بدخول المقيمين في دول الخليج العربي إلى #مصر بتأشيرة دخول فورية، لا يشمل عدداً من الدول العربية.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن تلك المصادر قولها، إن القرار لا يشمل ” #سوريا و فلسطين والأردن ولبنان والسودان، والتي ينطبق على مواطنيها الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات بدول إقامتهم قبل السفر”.

وذكرت المصادر أنه “تم السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين بدول الخليج العربي فور وصولهم إلى المطار، شرط أن يكون لديهم دخول وخروج إلى نفس الدولة القادمين منها دون مشاكل”.

وقالت مستشارة وزير السياحة رنا جوهر إن القرار هدفه “تنشيط حركة السياحة العربية الخليجية، نظراً لحاجة الأسر الخليجية لاستقدام بعض العمال أثناء قضاء إجازاتهم في مصر، وكان هذا الأمر يعطل دخولهم أحياناً”.

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