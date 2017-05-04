الكشف عن عدد ” الإعلاميين الفلسطينيين ” الذين استشهدوا في سوريا منذ اندلاع الثورة

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني #سوريا أسماء 17 إعلاميا فلسطينياً “استشهدوا في سوريا”.

وقال فريق الرصد والتوثيق بمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، إنه تمكن من توثيق الشهداء الإعلاميين بالاسم، وهم من ذوي الاختصاصات المختلفة، أكاديميين أو متطوعين.

وأشار التقرير الذي نشره الفريق، في اليوم العالمي للصحافة، إلى أن الصحفيين قضوا بمناطق متعدد بسوريا أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث المتواصلة منذ آذار 2011.

وأوضح أن الحقائق على الأرض “تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، الاشتباكات”.

وفي السياق، أعلن فريق الرصد والتوثيق بالمجموعة أن “13 لاجئاً فلسطينياً” استشهدوا خلال نيسان الماضي، غالبيتهم في دمشق.

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