بالفيديو .. مراهق أرجنتيني ينفق آلاف الدولارات للتحول إلى ” جني صغير ”

أنفق شاب أرجنتيني نحو 25 ألف دولار على عملية جراحية لتغيير شكله حتى يبدو مثل جني، ويعتزم إجراء جراحة أخرى لتكبير أذنيه وتطويل ساقيه ، وينفق لويس باردون نحو 4000 دولار شهريًا على شراء الكريمات الخاصة والأصباغ، كما أنه يستعمل علاجات منتظمة للحفاظ على شكله الجديد.

وشملت العملية التي أجراها لويس، البالغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة “بوينس إيرس” تصغير فكيه وتنحيف أنفه وإزالة شعر جسده بشكل كامل وتغيير لون عينيه.

وبحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن لويس كان مسحورًا بقصص الجن والعفاريت منذ الصغر ولذلك كان حلمه أن يغير شكله ليصبح مثل جني صغير.

وأضاف في تصريحات للصحيفة :”أنا لا أهتم بما يقوله الناس عني وسأستمر في هذه العمليات حتى يصبح شكلي مثل الجني تماما”، مشيرًا إلى أن العملية القادمة تشمل تكبير أذنيه وتطويل ساقيه ليصل طوله إلى 6 أقدام و 5 بوصات.

وأردف قائلاً:” أريد فقط أن أكون جنيًا أو عفريتا أو أي كائن غريب، هدفي هو أن أكون غير بشري وساحققه مهما كلف الأمر”.

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