مسؤول لبناني ينفي شائعات وجود ” 300 ألف امرأة سورية حامل ستلد في لبنان هذا العام ” !

نفى وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، الشائعات التي تم تداولها حول عدد اللاجئات السوريات الحوامل في لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، إن شائعات تحدثت عن أن هناك 300 ألف سيدة سورية حامل، سيلدن في لبنان هذا العام.

ونقلت “النشرة اللبنانية” عن المرعبي قوله “إنْ افترضنا أن زيادة عدد السكان السنوية هي 3 بالمئة وهو رقم كبير جدا، يعني أن ولادات السوريين في لبنان سنويا حسب أرقام اللاجئين المسجلين تصل الى 30 ألف، وبالتالي من المستحيل الوصول الى رقم 300 ألف”.

وأكد الوزير: “من المستحيل أن يكون هذا الرقم صحيحا”، مضيفاً “نحن وإن وصلنا هكذا تقرير فسيكون بعيدا عن الواقع والمنطق”، معتبراً أن هذا الأمر يأتي من ضمن حملة يبدو أن البعض يحاول أن يسوق لها.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان خالد كبارة: “لا نعلم من الأرقام سوى ما هو مسجل لدينا، وقد ورد في سجلاتنا الرسمية أن عدد الولادات السورية في لبنان منذ بداية الازمة هو حوالي 115 ألفاً فقط”.

عكس السير