وفاة رئيس هيئة البيعة السعودية

توفي، مساء الأربعاء، الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، رئيس هيئة البيعة في السعودية، عن عمر يناهز 91 عاما.

ونعى الديوان الملكي السعودي الراحل، في بيان لها، مشيراً إلى أنه “سيصلى عليه بعد صلاة العشاء، يوم غد الخميس، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة”.

وبوفاة الأمير مشعل، يصل عدد الأبناء الذكور للملك عبدالعزيز، مؤسس السعودية، الباقين على قيد الحياة إلى 10 بينهم العاهل السعودي.

والأمير مشعل هو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ولد في الرياض يوم 5 سبتمبر/ أيلول 1926، وتقلد خلال حياته العديد من المناصب كان آخرها رئيس هيئة البيعة، الذي تولاه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

عينه والده في العام 1945 نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور العام 1951، فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له، وظل في المنصب نحو 4 سنوات.

وبعد وفاة والده عين نائبًا لوزير وزارة المعارف، ثم أعيد تعيينه وزيرًا للدفاع والطيران عام 1962 وبقي فيها لعدة شهور، وبعد ذلك عين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة.

وفي عام 1969 تم تعيينه رئيسًا لهيئة السياحة السعودية، وبقي فيها حتى عام 1993.

ثم عينه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً له، وبقي يتولى هذا المنصب حتى عام 2005 عندما قرر ترك السياسية وتفرغ لحياته الشخصية وتجارته حيث يمتلك عدة مشاريع في المملكة.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007 عينه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيسًا لهيئة البيعة، وهي هيئة سعودية تعنى باختيار الملك وولي العهد وولي ولي العهد.

وتتكون الهيئة من أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن وافته المنية مساء الأربعاء. (ANADOLU)

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