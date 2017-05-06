ألمانيا : مطار يوفر غرفة عبادة لمعتنقي 300 معتقد ديني !

أعلنت إدارة مطار “شتوتغارت” الألماني، يوم الجمعة، إعادة توفير غرفة العبادة المتحركة، التي تقدم خدماتها بـ 65 لغة مختلفة لمعتنقي 300 معتقد ديني.

وأفادت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، أن الغرفة التي تم تصميمها لأول مرة عام 2008، واستعان بها مطار “شتوتغارت” عام 2011، لمدة 3 أشهر، مخصصة لتلاوة الصلوات والأدعية قبيل صعود المسافرين إلى الطائرة، لتخفيف حدة توترهم.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، تضم الغرفة التي صممها الفنان الألماني أوليفيه ستورم حاليًا، تسجيلات صوتية متنوعة من بينها خدمة “المؤذن” الإسلامية.

من جهتها، أوضحت متحدثة باسم مطار “شتوتغارت” أن الغرفة تم نصبها أمس الخميس، في قاعة 3 بالمطار، لافتة إلى أنها تستقبل جميع المسافرين دون أي رسوم مالية. (ANADOLU)

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