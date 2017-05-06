تعرف على 10 أطعمة تزيد خصوبة الرجل

قد لا يكون هناك سبب صحي يمنع نجاح الإخصاب، لكن اتباع بعض الخطوات الصحية يزيد من الخصوبة ومن فرص الحمل. يمكن للرجل زيادة جودة وكمية الحيوانات المنوية عن طريق أكل أطعمة معينة، والامتناع عن أكل أطعمة أخرى إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

الطماطم : من أهم وأفضل الأطعمة التي تزوّد الجسم بمضادات الأكسدة الطماطم (البندورة). تحسّن مضادات الأكسدة من صحة وحيوية الحيوانات المنوية وتحميها من التلف.

الجوز : يعتبر الجوز أغنى المكسرات بأحماض أوميغا3 الدهنية والتي بينت الدراسات أنها تزيد من حيوية ونشاط الحيوانات المنوية.

بذور القرع : اللب الأبيض أو بذور القرع مصدر ممتاز للزنك، وهو معدن ضروري لتحسين إنتاج الجسم لهرمون التوستيسترون.

العدس : من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالفولات العدس، وتلعب الفولات دوراً هاماً في الوقاية من شذور الكروموسومات.

الماء : أحد أهم وأبسط الطرق لزيادة الخصوبة هو شرب المزيد من الماء والسوائل غير المدرّة للبول. جفاف الجسم يقلل كمية السائل المنوي.

الرمّان : يعتبر الرمّان من أفضل الفواكه التي تزيد من خصوبة الرجل. الرمّان مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي لا تقتصر فائدتها على إنتاج الحيوانات المنوية فقط، وإنما تحسن صحة القلب والشرايين، وتزيد من الرغبة الجنسية.

الشوكولا الداكنة : تمتاز الشوكولا الداكنة بأنها من مصادر الأحماض الأمينية التي تساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وكمية السائل المنوي.

المحار واللحوم الحمراء : لتحسين خصوبة الرجل ينبغي أكل المزيد من المحار، والاهتمام بأكل اللحوم الحمراء. وبشكل عام تساعد الأطعمة البحرية على تزويد الجسم بأحماض أوميغا3 الدهنية.

الكافيين : قلل من تناول القهوة ومشروبات الكافيين مثل مشروبات الطاقة والصودا. هذه الخطوة ضرورية لكلا الزوجين لنجاح الإخصاب.

مشروبات الدايت : أظهرت الدراسات أن مشروبات الدايت تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية، وترتبط بتلف الشفرة الوراثية للحيوان المنوي.

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