كتبت في القرن الـ 11 .. الصين تنشر نسخة من مخطوطة قديمة للقرآن الكريم

نشرت #الصين، نسخة جديدة من مخطوطة للقرآن الكريم، تعود لمئات السنين ، وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، فإن داراً للنشر في إقليم “شيونهوا الذاتية الحكم لقومية سالار”، التابعة لمقاطعة “تشينغهاي”، (وسط) نشرت طبعة مستنسخة من المخطوطة.

وأوضحت الوكالة أن النسخة الجديدة نُشرت لغرض البحث فقط، لن يتم بيعها في الأسواق ، وتُحفظ النسخة الأصلية للمخطوطة المؤلفة من 870 صفحة، والبالغ وزنها 12.5 كلغ، في متحف بالإقليم المذكور.

وتشير مصادر تاريخية إلى أن المباشرة في كتابة المخطوطة بدأت بالقرن الـ11.

يشار إلى أن قومية “سالار”، هي أصغر الأقليات المسلمة في الصين، وتستوطن في “شيونهوا” الذاتية الحكم، ويبلغ عدد أبنائها حوالي 100 ألف نسمة.

ويرجح أن أسلاف قومية سالار، حملوا تلك المخطوطة من المصحف حينما غادروا آسيا الوسطى منذ مئات السنين واستقروا على ضفاف النهر الأصفر في الصين ، وتعد المخطوطة دليلاً على تعرّف شعب سالار بالدين الإسلامي قبل 800 سنة. ( Anadolu )

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