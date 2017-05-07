ألمانيا : مجهولان يهاجمان سورياً و يتسببان بنقله إلى المشفى

هاجم مجهولان لاجئاً سورياً بالسكاكين في منطقة شونربيرغ في برلين، شرقي ألمانيا.

صحيفة “تاغس شبيغل” قالت أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خلافاً حدث بين الشاب السوري وشخصين مجهولي الهوية، الخميس الماضي، في شارع “أرفوتر” في العاصمة الألمانية، ما لبث أن تحول إلى شجار بالسكاكين.

وأسفر الشجار، عن إصابة اللاجئ السوري بجروح خطرة في الرأس، نقل على إثرها إلى المشفى، بعد أن فقد كميات كبيرة من الدماء.

وذكرت الصحيفة، أن المجهولين فرا إلى ساحة “انسبروك بلاتز”.

ولم يذكر المكتب الصحفي للشرطة أسباب الخلاف، إلا أنه أكد أن الضحية سوري، دون أن يذكر إن كان لاجئاً في برلين أم لا.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه لا توجد حتى اللحظة معلومات تشير إلى أن سبب الحادث “كراهية الأجانب”، مشيرة إلى أن الشرطة تنتظر تحسن حالة الشاب السوري حتى تحقق معه فيما حدث.

عكس السير