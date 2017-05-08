بنعطية يحتج على شتائم عنصرية خلال مقابلة مع قناة راي

احتج مدافع #يوفنتوس متصدر #الدوري_الايطالي لكرة القدم الدولي المغربي #المهدي_بنعطية على شتائم عنصرية تعرض لها مساء السبت خلال مقابلة مع قناة “راي” عقب مباراة فريقه مع جاره تورينو ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

ففي الوقت الذي كان يجري فيه مقابلة في المنطقة المختلطة بملعب “يوفنتوس ارينا” توقف بنعطية فجأة وقال باللغة الايطالية “من تحدث في الخلف ؟”.

وتوجه بنعطية بالحديث الى احد اعضاء الفريق الصحافي ليوفنتوس وقال: “سمعت شيئا ما في الخلف. من تكلم؟”.

وبحسب القسم الاعلامي لنادي يوفنتوس اكد لوكالة فرانس برس أن بنعطية سمع احدا يقول عبر السماعة التي كانت في اذنيه: “ما هذا الهراء. اخرس، مغربي مقرف”.

وفي استوديو “راي دوي”، رد العديد من المتحدثين: “لم يتحدث أي أحد”، او “اعتقد انها مشاكل تقنية”.

وتحدث اللاعب بعد ذلك قائلا: “سمعت إهانة. من تحدث؟”.

وقالت مقدمة البرنامج بعد ذلك: “قد يكون هناك تداخل بالملعب. بنعطية، حقا لسنا نحن اذا كان الامر يتعلق بإهانة”، قبل ان توقف المقابلة.

وخلال ثوان بدا بنعطية حائرا وتبادل بعض الكلمات مع صحافي قناة راي والملحق الاعلامي ليوفنتوس.

وعلق بنعطية المعار الى يوفنتوس من بايرن ميونيخ الالماني على الواقعة الاحد من خلال نص نشره في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال المقابلة التي أجريتها على قناة راي سبورت بعد المباراة ضد تورينو، أود تأكيد الاهانات التي سمعتها عبر السماعة”.

واضاف “اعلموا أن شخصين اخرين سمعا نفس الشيء مثلي، والاهانة التي حصلت مأساوية، ولكن الأكثر خطورة هو عدم الاعتراف بالخطأ، تم فتح تحقيق”.

وتابع “إيطاليا هي البلد الذي أحمله في قلبي لسنوات، للأسف كما ترون، هناك أقلية متعصبة. أنا مغربي وفخور جدا بذلك!”. ( AFP )

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