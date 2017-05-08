من عنود إلى عبود .. ” أبو الحروف العسكري ” يقرر سوق زوجة عباس النوري لخدمة العلم

أصدرت سلطات النظام مذكرة بحث بحق زوجة الممثل السوري “عباس النوري”، لتخلفها عن خدمة العلم.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن زوجة الممثل، الكاتبة السورية عنود الخالد، قولها، إن خطأ مطبعياً تسبب بتحويل اسمها من عنود إلى عبود.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن عنود كتبت على صفحتها بموقع فيسبوك تفاصيل ما حصل معها، وقالت: “كل عمري عندي إشارة استفهام على اسمي, واليوم إجاني جواب الاستفهام.. لما مديرية التجنيد افترضت ان ما في حدى اسمه عنود واعتبرت ان في غلط مطبعي, وغيّروا مكان النقطة من فوق لتحت وقرّروا انو اسمي عبود ودون الرجوع للنفوس اعتبروا إني ذكر, و طلع في مذكرة بحث بحقي لتخلّفي عن أداء خدمة الجيش!”.

وأوضحت بمنشورها: “هذا الحكي مو مزح, هذا حقيقة.. اليوم اكتشفتها لما لزمتني ورقة لا حكم عليه، ما رضيوا يعطوني الورقة غير لحتى سوّي وضعي مع التجنيد!”.

وأشارت إلى أنها أخبرت الموظف بكونها أنثى وليست ذكراً، فرد عليها بالقول: “بعرف, بس مع ذلك لازم تروحي تسوّي وضعك بالتجنيد و يكفّوا البحث عنك! بعدين بتاخدي ورقة لا حكم عليه”.

وعبرت الكاتبة ساخرة عن خوفها من أن يقوم النظام بفرزها على الحواجز أو الجبهات أو أن تدفع بدل، مضيفة: “شو بتنصحوني أخدم على أساس البكالوريا أو الجامعة أو التاسع ؟!”.

ورغم نشر الخبر عبر العديد من الشبكات ووسائل الإعلام الموالية، وعلى رأسها موقع وشبكة “دمشق الآن” المخابراتية، ونسب المعلومات لصفحة الخالد الشخصية على فيسبوك، إلا أن عكس السير لم يتسن له إيجاد الصفحة بعد بحث مطول عنها.

عكس السير