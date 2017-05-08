وزير الدفاع الإيراني : ” إذا ارتكبت الرياض أي حماقة فلن يبقى من السعودية مكان آمن غير مكة و المدينة “

نُقل عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قوله بعد تهديد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية بنقل “المعركة” إلى إيران، إن إيران لن تُبقي أي مكان آمنا في السعودية باستثناء الأماكن المقدسة إذا ارتكبت الرياض “أي حماقة”.
ونسبت وكالة أنباء تسنيم إلى دهقان قوله “إذا ارتكبت الرياض أي حماقة بالاعتداء على إيران فانه لن يبقى منَ السعودية مكان آمن غير مكةَ والمدينة”.
وأضاف “يعتقدون أن بوسعهم فعل شيء لأنهم يمتلكون قوة جوية” وذلك في إشارة على ما يبدو إلى اليمن حيث تهاجم الطائرات الحربية السعودية بانتظام المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وكان دهقان الذي أدلى بهذه التصريحات لقناة المنار يرد على تصريحات أدلى بها الأمير محمد الذي قال يوم الثلاثاء إن أي صراع على النفوذ بين السعودية وإيران يجب أن يحدث “داخل إيران وليس في السعودية”.
وفي تصريحات حادة على نحو غير معتاد استبعد الأمير محمد في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إجراء حوار مع إيران وتعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي.
وقال “نعرف أنه.. هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول إلى قبلة المسلمين (مكة)… لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”. (REUTERS)
أيران نمر من ورق . . هي وهم فقط . . نفخ فيه الغرب وأوباما اللعين . . عندما كانت تمثيليات أحتجاز البحارة الأمريكان على أبو موزة .. وقال شو أمريكا خافت ولم ترد حيث كانت طرادات صغيرة تهاجم البوارج وتحتجز البحارة ليوم أو ساعات . . أيران دولة متخلفة حضاريا” وعسكريا” وعقائديا” . . ومحمد بن سلمان لم يتكلم عن عبث المملكة تملك فعلا” أحدث الأسلحة وقادرة على أنهاء دولة الشر والحقد
شفناكون فوق و شفناكون تحت.
عندما نيمكون صدام حسين الله يرحمو بعد 8 سنين حرب وين كنت يا بطة.
بس هالبهايم عم يدفعو هلا ثمن خيانتون و تضحيتون بصدام حسين
بس ممكن كلامك يكون فيه وجهة نظر، لانو العالم يلي سكت عن احتلالكون لسورية… ممكن يساعدكون كمان بخطواتكون النجس المتوقعة كل وقت
سلم على المسردب تبعكم
يا أولاد المتعة
يا فرحة اسرائيل بيكم .. الحكام المسلمين أجحش من عليها …
اطمئن … الحماقة ستكون بسلاج الجو الإسرائيلي و ردكم سيكون كرد بشار الأسد