ألمانيا : العثور على مقبرة جماعية لجنود سوفيت

اكتشف خبراء مفرقعات مقبرة جماعية تحوي رفاتا لجنود سوفيت في مدينة أودربروخ بولاية براندنبورج الألمانية.

وبدأت يوم الإثنين (8 أيار 2017) أعمال انتشال الرفات تحت إشراف موظفين من السفارة الروسية في ألمانيا.

وقال يواخيم كوزلوفسكي من لجنة مقابر الحرب الألمانية: “اكتشفنا حتى الآن رفات 21 جنديا سوفيتيا”، مضيفا أنه يصعب حاليا تقدير عدد الجنود الذين دفنوا في هذه المقبرة، مرجحا العثور على المزيد من الرفات.

وكان خبراء مفرقعات عثروا خلال أعمال بناء على عظام بشرية على جانب أحد الطرق المخصصة لسير الدراجات في المدينة.

وقال رئيس اللجنة أوليفر برايتهاوبت إنه من المقرر نقل الرفات إلى إحدى الجبانات الحربية في مدينة ليبوس، موضحا أنه سيجرى هناك محاولة تحديد هوية المقتولين، مضيفا أنه سيجرى دفن الرفات في ليبوس حال عدم التمكن من التعرف على هوية أصحابه.

ويرجح كوزلوفسكي مقتل الجنود السوفيت في أودربروخ في نيسان/أبريل عام 1945 خلال المعركة الحاسمة حول برلين، حيث كانت خطوط المواجهة.

يذكر أن 33 ألف جنديا سوفيتيا وبولنديا و12 ألف جنديا في الجيش النازي الألماني قتلوا خلال المعارك التي اندلعت في مدينة أودربروخ ومرتفعات زيلوف في ولاية براندنبروج التي تقع في قلبها العاصمة برلين.

ويُعثر منذ عقود خلال أعمال بناء في المنطقة على رفات جنود سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية. ودُفن في مدينة ليبوس نحو 4 الآف جندي من الجيش الأحمر وألفي جندي من الجيش النازي في مدينة ليتسن بنفس الولاية. (DPA)

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