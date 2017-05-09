ألمانيا : لاجئان سوريان يكسبان دعوى ضد إقامة السنة الواحدة في ” بادن فورتمبيرغ “

منحت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، يوم الخميس الماضي، لاجئين سوريين حق اللجوء حسب معاهدة جنيف، بعد رفعهما دعوى طعن ضد قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنحهما إقامة جزائية (إقامة السنة الواحدة).

وقال موقع “ليغال تريبونه أونلاين” الألماني المحلي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوريين هما لاجئ كردي سوري وآخر فلسطيني سوري، مضيفاً أن الحكم الذي حصلا عليه يعني فشل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بطلب الاستئناف.

وأوضح الموقع أن المحكمة الإدارية العليا في بادن فورتمبيرغ لم تذكر حيثيات الحكم ولم تسمح بالطعن بالقرار.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية والمحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين أكدتا قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئين السوريين حق “الحماية الجزئية” الذي يحرمهم من حق لم الشمل.

عكس السير