غاب الجميع عن وداع ” نجاح حفيظ ” .. فيصل القاسم يعري ” غوار ” و زهير رمضان لا يستطيع ” إجبار النجوم ” على الحضور ( فيديو )

شهد عدم الاهتمام بتشييع الفنانة السورية “نجاح حفيظ” وغياب زملائها الفنانين، وعلى رأسهم دريد لحام، عن لحظات وداعها الأخيرة، ردود أفعال مستهجنة من قبل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مقاطع مصورة لجنازة حفيظ أظهرت حضور بضعة أشخاص فقط، في ظل غياب معظم الفنانين، وعدم اهتمام “النقابة”.

وعن غياب دريد لحام الذي اشتهر بدور غوار عاشق فطوم، قال الإعلامي السوري فيصل القاسم عبر صفحته في فيسبوك: “ألم يجد دريد لحام ربع ساعة كي يذهب إلى جنازة رفيقة دربه الشهيرة؛ نجاح حفيظ (فطوم حيص بيص) التي شاركها اجمل وأروع المسلسلات؟”.

وأضاف: “صدعت رؤوسنا يا سيد دريد وأنت تدعو السوريين إلى المحبة على مدى عقود، فلماذا لم تمارس هذه المحبة مع رفاق دربك؟ لقد أثبتت الأيام أن السوريين يكرهون بعضهم البعض أكثر مما يكرهون النظام الفاشي”.

وختم: “عندما تذهب الأخلاق يذهب معها كل شيء وتنهار المجتمعات. إنما الامم الاخلاق يا دريد لحام. ألف رحمة على روح السيدة نجاح حفيظ”.

وكان الممثل “عارف الطويل”، عضو برلمان بشار الأسد وأحد أبرز أذرعه الإعلامية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الأشخاص القليلين الذين حضروا التشييع، وعلق معاتباً “فناني الجليل الجديد والقديم لغيابهما”، مطالباً من وصفها الجهات المعنية بالعناية بـ “القامات المبدعة أواخر حياتها”.

بدوره، رد “نقيب الفنانين” زهير رمضان على الانتقادات المتتالية، وقال في حديث لوسائل إعلام موالية، إنه يتمنى ممن صب هجومه على النقابة أن يزور نجاح في المشفى أو في منزلها قبل رحيلها وأن يطمئن على صحتها ويتابع حالتها كما كانت تفعل النقابة.

وزعم رمضان أن النقابة تابعت بشكل دقيق وضع حفيظ، وأنها اهتمت بأمور طبابتها ودفعت تكاليف علاجها ورتبت إجراءات الدفن ومراسم العزاء.

وأشار إلى أن ممثلي النقابة كانوا حاضرين في التشييع بينما غابت النقابة تحضيراً لعيد الفنانين، الأمر الذي حدث إبان تشييع الفنانة هالة حسني، التي رحلت الأسبوع الماضي.

وأكد رمضان أن النقابة أعلمت جميع الجهات بوفاة حفيظ وتفاصيل الدفن والعزاء، مشيراً إلى أنها لا تستطيع إجبار النجوم أو غيرهم على الحضور.

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