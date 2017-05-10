ألمانيا : إستمرار تزايد الوفيات بسبب المخدرات

تزايدت أعداد الوفيات جراء المخدرات في ألمانيا للعام الرابع على التوالي حيث ذكر تقرير رسمي في برلين أن 1333 شخصا توفوا العام الماضي جراء تعاطي مواد غير مشروعة مثل الهروين والكوكايين أي بزيادة 9% عن أعداد الوفيات عام 2015.

وارتفع عدد جرائم الاتجار في المخدرات التي تم رصدها في العام نفسه بنسبة 7% إلى 302 ألف و 592 جريمة وذلك حسب التقرير السنوي الذي أعلنت عنه مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات، مارلينه مورتلر، ورئيس الشرطة الجنائية الألمانية هولجر مونش، اليوم الاثنين في برلين.

وكان عدد وفيات المخدرات التي تم رصدها رسميا عام 2015 قد ارتفع بنسبة 8ر18% إلى 1226 حالة وفاة مقارنة بـ 1032 عام 2014 و 1002 عام 2013 وذلك بعد استمرار تراجع حالات الوفاة بسبب المخدرات في ألمانيا حتى عام 2012 .

وكانت ولاية شمال الراين فيستفاليا هي الأكثر نصيبا من تزايد وفيات المخدرات تليها ولاية راينلاند بفالتس ثم هامبورج.

كما رصد التقرير الرسمي تزايد وفيات المخدرات في العاصمة برلين و ولاية براندنبورج.

ومعلقا على التقرير طالب مورتلر بتعزيز الإجراءات الوقائية ضد المخدرات وبتقديم مساعدة شاملة للمدمنين وذويهم والتدخل المبكر من قبل الجهات المعنية وسرعة تقديم المساعدة والنصح لمن يتعرف للمرة الأولى على المواد المخدرة ويشرع في تعاطيها.

وأشار التقرير إلى أن أغلب متعاطي المخدرات من الذكور وأن متوسط أعمار متعاطي المخدرات 38 عاما تقريبا. (DPA)

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