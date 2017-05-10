ألمانيا : حملة تفتيش ضد متعاطفين مع ” داعش “

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أن الشرطة نفذت عمليات ضد الإرهاب في أربع ولايات صباح الأربعاء، مستهدفة متعاطفين مع تنظيم “داعش”.

وفي بيان له قال الادعاء العام إنه أمر بتفتيش عدة منازل في ولايات بافاريا وبرلين وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت في إطار تحقيقات ضد ثلاثة أفراد يشتبه في دعمهم لتنظيم “داعش”.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في كارلسروه إن الحملة كانت تستهدف ثلاثة متهمين معروفين بالاسم لدى السلطات، مضيفاً أن اثنين منهما يجرى التحقيق ضدهما بتهمة بالانتماء لـ”داعش”، بينما يجرى التحقيق ضد الثالث بتهمة دعم التنظيم. كما استهدفت العمليات اثنين آخرين بسبب تهم تتعلق بالأسلحة.

ولم يتم القبض على أي من المشتبه بهم خلال الحملة. وبحسب بيانات الشرطة، تم تفتيش ثلاثة عقارات في مدينة لايبزيج.

ووفقاً لتقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية شملت حملة التفتيش منازل في مدن فولكمارسدورف وموكاو وكونفيتس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية شنت حملة لمكافحة الإرهاب في مدينة فاخاو بالقرب من لايبزيج الأسبوع الماضي.

وأمر الادعاء العام بالقبض على شخص للاشتباه في انتمائه لـ”داعش” في إطار هذه الحملة. (REUTERS-DPA-DW)

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