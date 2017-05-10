تشاووش أوغلو : كل سلاح تحصل عليه وحدات حماية الشعب الكردية تهديد لتركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، إن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية يعد تهديداً لتركيا مؤكداً معارضة أنقرة لاتفاق أمريكي بتسليح مقاتلي الوحدات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال تشاووش أوغلو للصحافيين أثناء زيارة للجبل الأسود، إن وحدات حماية الشعب تنظيم “إرهابي” مثله مثل حزب العمال الكردستاني المحظور وإن الولايات المتحدة تعلم ذلك.

وقال إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيبحث هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية التركية تصريحات تشاووش أوغلو. (REUTERS)

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