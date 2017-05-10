تعليمات و تكاليف الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر من سفارة بشار الأسد في ألمانيا

تعليمات و تكاليف الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر من سفارة بشار الأسد في ألمانيا، بعد التعديلات الأخيرة، كما وردت في موقع السفارة :

أولاً – طرق منح جوازات السفر أو وثائق السفر:

يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر وفق الطرق التالية

1- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام الدور”:

يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر لمدة سنتين خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وبالرسم العادي وقيمته/285/يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.

2- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام المستعجل”:

يمنح جواز السفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين في نفس يوم تقديم الطلب وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.

3- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق “نظام الدور”:

يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم العادي وقيمته/285/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.

4- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق ” نظام المستعجل”:

يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال /24/ ساعة اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.

ثانياً- الوثائق الأساسية التي يتم منح جواز السفر أو وثيقة السفر بموجبها:

يتم منح جواز السفر أو وثيقة سفر بموجب إحدى الوثائق التالية:

1- جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة:

2- البطاقة الشخصية

3- إخراج قيد مدني مصدق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين وملصق عليه صورة صاحب العلاقة بعد ختمها من المختار والوحدة الادارية (البلدية) لمن لا يحمل بطاقة شخصية.

4- بيان الولادة الصادر عن السفارة أو أي سفارة للجمهورية العربية السورية للأطفال حديثي الولادة.

ثالثاً- الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجواز أو الوثيقة:

يطلب إضافة للوثائق المذكورة أعلاه مايلي:

1- استمارة طلب جواز سفر أو وثيقة سفر: (موجودة على موقع السفارة في صفحة الاستمارات)

2- وثيقة اثبات الشخصية السورية (جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة – البطاقة الشخصية-إخراج القيد الحديث والمصدق أصولاً- البطاقة العائلية).

3- صور شخصية: ( عدد/3/ – خلفية بيضاء – قياس 4*4 )

4- رسوم منح الجواز أو الوثيقة (وفق الجدول أدناه)

رابعاً- فقدان أوتلف الجواز أو الوثيقة:

إضافة إلى(استمارة طلب جواز السفر أو وثيقة السفر + صورة وثيقة اثبات الشخصية+ الصور الشخصية+ الرسم) وفق ماورد أعلاه يطلب في حالتي فقدان أو تلف جواز السفر أو وثيقة السفر مايلي:

1- في حال فقدان الجواز أو الوثيقة:

– يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب الفقدان وفق نموذج يسلم عند تقديم الطلب

– ابراز ضبط شرطة مصدق أصولاً

– دفع غرامة الفقدان وقيمتها /50/يورو.

2- في حال تلف الجواز أو الوثيقة:

– يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب التلف وفق نموذج يُسلم عند تقديم الطلب

– دفع غرامة التلف وقيمتها /50/يورو.

خامساً- رسوم جواز السفر أو وثيقة السفر:

تستوفى رسوم الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر بعملة ” اليورو” بعد استيفاء قيمة التسجيل القنصلي البالغ/25/ يورو “لمن لم يكن مسجلاً قنصلياً” وفق الجدول التالي:

نوع المعاملة نظام منح الجواز الرسم الغرامة المجموع 1 جواز سفر لمدة سنتين عادي 285 – 285 2 جواز سفر لمدة ست سنوات عادي 285 – 285 3 جواز سفر لمدة سنتين مستعجل 760 – 760 4 جواز سفر لمدة ست سنوات مستعجل 760 – 760 5 جواز سفر بدل فاقد /سنتان+ ست سنوات/ عادي 285 50 335 6 جواز سفر بدل تالف/سنتان+ ست سنوات/ مستعجل 760 50 335

سادساً – يُقدم الطلب من صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية على أن يكون القاصر أو ناقص الأهلية مقيماً في ألمانيا.

تعليمات الحصول على تذاكر المرور

1- طلب خطي من صاحب العلاقة يشرح فيه ظروفه وأسباب العودة.

2- وثيقة اثبات شخصية سورية ( البطاقة العائلية – اخراج القيد المدني الحديث و المصدق والملصق عليه صورة مختومة من المختار والوحدة الادارية (البلدية).

3- صورة شخصية عدد/2/.

4- التسجيل القنصلي لصاحب العلاقة

5- رسم التذكرة /25/ يورو.

6- في حال كان طلب تذكرة المرور بسبب فقدان جواز السفر يُغرم بغرامة فقدانه /50/ يورو

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