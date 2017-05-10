تعليمات و تكاليف الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر من سفارة بشار الأسد في ألمانيا، بعد التعديلات الأخيرة، كما وردت في موقع السفارة :
أولاً – طرق منح جوازات السفر أو وثائق السفر:
يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر وفق الطرق التالية
1- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام الدور”:
يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر لمدة سنتين خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وبالرسم العادي وقيمته/285/يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.
2- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام المستعجل”:
يمنح جواز السفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين في نفس يوم تقديم الطلب وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.
3- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق “نظام الدور”:
يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم العادي وقيمته/285/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.
4- جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق ” نظام المستعجل”:
يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال /24/ ساعة اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.
ثانياً- الوثائق الأساسية التي يتم منح جواز السفر أو وثيقة السفر بموجبها:
يتم منح جواز السفر أو وثيقة سفر بموجب إحدى الوثائق التالية:
1- جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة:
2- البطاقة الشخصية
3- إخراج قيد مدني مصدق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين وملصق عليه صورة صاحب العلاقة بعد ختمها من المختار والوحدة الادارية (البلدية) لمن لا يحمل بطاقة شخصية.
4- بيان الولادة الصادر عن السفارة أو أي سفارة للجمهورية العربية السورية للأطفال حديثي الولادة.
ثالثاً- الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجواز أو الوثيقة:
يطلب إضافة للوثائق المذكورة أعلاه مايلي:
1- استمارة طلب جواز سفر أو وثيقة سفر: (موجودة على موقع السفارة في صفحة الاستمارات)
2- وثيقة اثبات الشخصية السورية (جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة – البطاقة الشخصية-إخراج القيد الحديث والمصدق أصولاً- البطاقة العائلية).
3- صور شخصية: ( عدد/3/ – خلفية بيضاء – قياس 4*4 )
4- رسوم منح الجواز أو الوثيقة (وفق الجدول أدناه)
رابعاً- فقدان أوتلف الجواز أو الوثيقة:
إضافة إلى(استمارة طلب جواز السفر أو وثيقة السفر + صورة وثيقة اثبات الشخصية+ الصور الشخصية+ الرسم) وفق ماورد أعلاه يطلب في حالتي فقدان أو تلف جواز السفر أو وثيقة السفر مايلي:
1- في حال فقدان الجواز أو الوثيقة:
– يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب الفقدان وفق نموذج يسلم عند تقديم الطلب
– ابراز ضبط شرطة مصدق أصولاً
– دفع غرامة الفقدان وقيمتها /50/يورو.
2- في حال تلف الجواز أو الوثيقة:
– يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب التلف وفق نموذج يُسلم عند تقديم الطلب
– دفع غرامة التلف وقيمتها /50/يورو.
خامساً- رسوم جواز السفر أو وثيقة السفر:
تستوفى رسوم الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر بعملة ” اليورو” بعد استيفاء قيمة التسجيل القنصلي البالغ/25/ يورو “لمن لم يكن مسجلاً قنصلياً” وفق الجدول التالي:
|نوع المعاملة
|
نظام منح الجواز
|الرسم
|الغرامة
|المجموع
|1
|جواز سفر لمدة سنتين
|عادي
|285
|–
|285
|2
|جواز سفر لمدة ست سنوات
|عادي
|285
|–
|285
|3
|جواز سفر لمدة سنتين
|مستعجل
|760
|–
|760
|4
|جواز سفر لمدة ست سنوات
|مستعجل
|760
|–
|760
|5
|جواز سفر بدل فاقد /سنتان+ ست سنوات/
|عادي
|285
|50
|335
|6
|جواز سفر بدل تالف/سنتان+ ست سنوات/
|مستعجل
|760
|50
|335
سادساً – يُقدم الطلب من صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية على أن يكون القاصر أو ناقص الأهلية مقيماً في ألمانيا.
تعليمات الحصول على تذاكر المرور
1- طلب خطي من صاحب العلاقة يشرح فيه ظروفه وأسباب العودة.
2- وثيقة اثبات شخصية سورية ( البطاقة العائلية – اخراج القيد المدني الحديث و المصدق والملصق عليه صورة مختومة من المختار والوحدة الادارية (البلدية).
3- صورة شخصية عدد/2/.
4- التسجيل القنصلي لصاحب العلاقة
5- رسم التذكرة /25/ يورو.
6- في حال كان طلب تذكرة المرور بسبب فقدان جواز السفر يُغرم بغرامة فقدانه /50/ يورو