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تعليمات و تكاليف الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر من سفارة بشار الأسد في ألمانيا

‏2 ساعتين مضت آخر أخبار ألمانيا, ألمانيات سوريّة, أهم أخبار ألمانيا, أهم الأخبار اضف تعليق

تعليمات و تكاليف الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر من سفارة بشار الأسد في ألمانيا، بعد التعديلات الأخيرة، كما وردت في موقع السفارة :

أولاً – طرق منح جوازات السفر أو وثائق السفر:

يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر وفق الطرق التالية

1-   جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام الدور”:

يمنح جواز السفر أو وثيقة السفر لمدة سنتين خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وبالرسم العادي وقيمته/285/يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.

2-   جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين وفق “نظام المستعجل”:

  يمنح جواز السفر أو وثيقة سفر لمدة سنتين في نفس يوم تقديم الطلب وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو بعد إجراء التسجيل القنصلي.

3-   جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق “نظام الدور”:

يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال مدة أقصاها /21/ يوم اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم العادي وقيمته/285/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.

4-   جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات وفق ” نظام المستعجل”:

يمنح جواز سفر أو وثيقة سفر لمدة ست سنوات خلال /24/ ساعة اعتباراً من تاريخ ورود الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات وبالرسم المستعجل وقيمته/760/ يورو، بعد إجراء التسجيل القنصلي.

ثانياً- الوثائق الأساسية التي يتم منح جواز السفر أو وثيقة السفر بموجبها:

يتم منح جواز السفر أو وثيقة سفر بموجب إحدى الوثائق التالية:

1-    جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة:

2-    البطاقة الشخصية

3-  إخراج قيد مدني مصدق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين وملصق عليه صورة صاحب العلاقة بعد ختمها من المختار والوحدة الادارية (البلدية) لمن لا يحمل بطاقة شخصية.

4-    بيان الولادة الصادر عن السفارة أو أي سفارة للجمهورية العربية السورية للأطفال حديثي الولادة.

ثالثاً- الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجواز أو الوثيقة:

يطلب إضافة للوثائق المذكورة أعلاه مايلي:

1-    استمارة طلب جواز سفر أو وثيقة سفر: (موجودة على موقع السفارة في صفحة الاستمارات)

2-  وثيقة اثبات الشخصية السورية (جواز السفر القديم أو وثيقة السفر القديمة – البطاقة الشخصية-إخراج القيد الحديث والمصدق أصولاً- البطاقة العائلية).

3-    صور شخصية: ( عدد/3/ – خلفية بيضاء –  قياس 4*4 )

4-    رسوم منح الجواز أو الوثيقة (وفق الجدول أدناه)

رابعاً- فقدان أوتلف الجواز أو الوثيقة:

إضافة إلى(استمارة طلب جواز السفر أو وثيقة السفر + صورة وثيقة اثبات الشخصية+ الصور الشخصية+ الرسم) وفق ماورد أعلاه يطلب في حالتي فقدان أو تلف جواز السفر أو وثيقة السفر مايلي: 

1-    في حال فقدان الجواز أو الوثيقة: 

–          يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب الفقدان وفق نموذج يسلم عند تقديم الطلب  

–         ابراز ضبط شرطة مصدق أصولاً

–         دفع غرامة الفقدان وقيمتها /50/يورو.  

2-    في حال تلف الجواز أو الوثيقة:   

–         يقدم صاحب العلاقة طلباً يبين فيه سبب التلف وفق نموذج يُسلم عند تقديم الطلب 

–         دفع غرامة التلف وقيمتها /50/يورو. 

 

خامساً- رسوم جواز السفر أو وثيقة السفر:

تستوفى رسوم الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر بعملة ” اليورو”  بعد استيفاء قيمة التسجيل القنصلي البالغ/25/ يورو “لمن لم يكن مسجلاً قنصلياً” وفق الجدول التالي:

  نوع المعاملة

نظام منح الجواز

 الرسم الغرامة المجموع
1 جواز سفر لمدة سنتين عادي 285 285
2 جواز سفر لمدة ست سنوات عادي 285 285
3 جواز سفر لمدة سنتين مستعجل 760 760
4 جواز سفر لمدة ست سنوات مستعجل 760 760
5 جواز سفر بدل فاقد /سنتان+ ست سنوات/ عادي 285 50 335
6 جواز سفر بدل تالف/سنتان+ ست سنوات/ مستعجل 760 50 335

 

سادساً – يُقدم الطلب من صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية على أن يكون القاصر أو ناقص الأهلية مقيماً في ألمانيا.

تعليمات الحصول على تذاكر المرور

1-  طلب خطي من صاحب العلاقة يشرح فيه ظروفه وأسباب العودة.

2- وثيقة اثبات شخصية سورية ( البطاقة العائلية – اخراج القيد المدني الحديث و المصدق والملصق عليه صورة مختومة من المختار والوحدة الادارية (البلدية).

3-  صورة شخصية عدد/2/.

4-  التسجيل القنصلي لصاحب العلاقة

5-  رسم التذكرة /25/ يورو.

6-  في حال كان طلب تذكرة المرور بسبب فقدان جواز السفر يُغرم بغرامة فقدانه /50/ يورو

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