بلجيكا : السجن للاجئ طعن سائق شاحنة في رأسه !

أصدرت محكمة في بروكسل، عاصمة بلجيكا، حكماً بالسجن مدة أربع سنوات ونصف، بحق لاجئ مصري (26 عاماً)، طعن سائق شاحنة روماني بسكين في رأسه نهاية العام الماضي.

وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوز” البلجيكية، يوم الاثنين الماضي (10/5)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السائق الروماني تعرض لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص، بينما كان يقضي ليلته في مكان لاستراحة الشاحنات، في منطقة “خروت بايخاردن” غرب بروكسل، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني عام 2016.

وفي تفاصيل الحادثة، رأى السائق الروماني ثلاثة رجال يقتربون من شاحنته، وقاموا بفتح قسميها الخلفي والأمامي، ثم طلبوا ماء وسألوه فيما إذا كان متوجهاً إلى بريطانيا، فأجابهم بالنفي.

وبعدما طالب السائق باستعادة عبوة الماء خاصته، هدده أحد الشبان الثلاثة بسكين كانت بحوزته، ثم سرقوا هاتفه وطلبوا المال منه، وعندما حاول الهرب طارده المصري وأوقعه أرضاً وطعنه بالسكين في رأسه.

ورأت دورية شرطة، كانت متواجدة في المنطقة، الثلاثة وهم يهربون، وتمكنت من اعتقال المصري البالغ من العمر 26 عاماً.

وفي بداية الأمر أنكر اللاجئ تورطه بالحادثة، وقال إن المنفذين هم ثلاثة مهربين مغاربة، كانوا يرتدون “مصادفة” الثياب ذاتها، إلا أن المحكمة رفضت حجته.

ونقلت الصحيفة عن المحكمة أن أوصاف المصري طابقت تماماً الشخص الذي هاجم سائق الشاحنة الروماني.

عكس السير