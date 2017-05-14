الأناضول : رجل أعمال سوري يرفض العودة من المخيم إلى مدينته ” عين العرب كوباني ” خوفاً من تجنيد الوحدات الكردية لأولاده

قالت وكالة أنباء الأناضول، إن رجل الأعمال السوري “زكريا عبدو” يرفض العودة إلى مدينته “عين العرب” (كوباني) بريف #حلب ويفضل البقاء في مخيم اللاجئين ببلدة “سوروج” في ولاية شانلي أورفة التركية، خوفًا من تجنيد وحدات الحماية الكردية لأولاده.

وكان عبدو (52 عامًا) وأسرته المؤلفة من زوجته وأولاده الأربعة، لجأوا إلى تركيا قبل نحو 3 أعوام هربًا من المعارك بين الوحدات وداعش في عين العرب (كوباني)، واستقروا في مخيم أقامته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في سوروج.

وقال عبدو إنه لا يستطيع العودة إلى منزله رغم عدم وجود أي معارك واشتباكات فيها، “بسبب الممارسات التي يقوم بها (ب ي د) في المنطقة”.

ولفت عبدو أنه وسكان مدينته اللاجئين، فرحوا كثيرًا لدى علمهم بانتهاء الاشتباكات في المنطقة، واستدرك أن فرحتهم لم تكتمل بسبب موقف وممارسات “ب ي د”.

وقال: “قدمنا إلى تركيا عندما هجم علينا مسلحو داعش، ولدى انسحابهم كان منزلي ومحلي وأرضي لا تزال موجودة، إلا أن عناصر ب ي د، نهبوا كل شئ بعد الاشتباكات، كما أن لدي ابنتين وولدين، وحال عودتنا سيأخذهم ب ي د إلى الجبهة”.

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