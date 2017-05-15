لافروف : من المقرر أن تمتد مناطق تخفيف حدة التصعيد إلى جميع الأراضي السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، أن مذكرة التفاهم حول إنشاء أربع مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة ستة أشهر، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من السادس من الشهر الجاري يجب أن تتمدد إلى جميع الأراضي السورية.

وقال لافروف: “كما تعلمون، لتطوير هذا الاتفاق، اجتمعنا قبل أيام في أستانا، مع تركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة المسلحة، التي وضعت هذه المناطق، للبدء من أربع مناطق من سوريا، أعني، أن هذه الممارسة ستتمدد، إلى بقية الأراضي السوريا”، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف لافروف بشأن المحادثات التي عقدها مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “المبادرة التي أطلقها دونالد ترامب عندما كان لا يزال في مرحلة مبكرة من رئاسته، بشأن إنشاء مناطق أمنية أو تخفيف التصعيد، وعدم القتال في تلك المناطق، إلا ضد الإرهابيين الذي يجب طردهم، أن كانوا موجودين هناك .. احتلت مركز المحادثات”. (DPA)

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