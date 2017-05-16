” غالاكسي إس 8 ” مع قاعدة ” ديكس ” كمبيوتر في الجيب

تهدف شركة #سامسونغ من خلال هاتفها الجديد “#غالاكسي إس 8” مع قاعدة الإرساء “ديكس” إلى إتاحة إمكانية توصيل الهاتف الذكي بشاشة كبيرة، لكي يتم استعماله ككمبيوتر ، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي سيحل مستقبلاً محل الأجهزة المكتبية وأجهزة اللاب توب باهظة التكلفة.

ولا تعتبر هذه الفكرة جيداً تماماً، فشركة مايكروسوفت تقدم نظاماً مشابهاً يحمل اسم Continuum، حيث يتم توصيل الهاتف بالشاشة عن طريق الكابل والاتصال اللاسلكي، وبالتالي يتوافر للمستخدم الكثير من وظائف الأجهزة المكتبية في حجم محدود.

مفهوم مغاير

نظام سامسونغ يعتمد على مفهوم تشغيل مغاير، حيث يعتبر جهاز “ديكس” بمثابة قاعدة أساسية تربط بين الهاتف والشاشة، كما أنها تقوم بشحن البطارية في الوقت نفسه. ويشتمل الجهاز، الذي يأتي باللون الأسود وفي حجم منفضة السجائر، على منفذ إيثرنت واثنين من منافذ “يو إس بي 2.0” ومنفذ “يو إس بي- سي” وكذلك منفذ “إتش دي إم آي”، الذي يتيح إمكانية توصيل أي شاشة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (1920×1080 بكسل)، بالإضافة إلى ذلك يتضمن الجهاز آلية للتبريد حتى لا يتعرض الهاتف الذكي للسخونة المفرطة.

وتتم عملية إعداد قاعدة الإرساء بسهولة كبيرة، حيث يتم تركيب توصيلات الشاشة ووصلات التيار الكهربائي، وبعد ذلك يتم نصب القاعدة في وضع أفقي، ثم يتم تركيب الهاتف الذكي بها، وعندئذ يظهر على الشاشة شعار أندرويد المعتاد، ويتمكن المستخدم من العمل على الشاشة كأي جهاز لاب توب أو حاسب مكتبي، كما يظهر أيضاً شريط البداية.

ولكن هل يستطيع الهاتف الذكي القيام بنفس المهام التي يقوم بها الكمبيوتر المكتبي؟

للإجابة على هذا السؤال باختصار، فإن هاتف سامسونغ الجديد يشتمل على تجهيزات تقنية توفر له قدرة كافية للقيام بمعظم أعمال الأجهزة المكتبية، مثل تحرير النصوص وتصنيف الصور وتحرير ملفات العروض التقديمية بدون أية مشكلات، كما يمكن فتح عدة نوافذ للبرامج بجانب بعضها البعض دون حدوث انخفاض في الأداء، علاوة على أن هناك بعض التطبيقات تشتمل على وضع تشغيل يتوائم خصيصاً مع قاعدة “ديكس”، وبعد عدة ساعات لن يشعر المستخدم بأنه يعمل على الهاتف الذكي.

عيوب

ولكن هناك بعض العيوب، حيث يتم استدعاء متصفح غوغل كروم بشكل افتراضي، علاوة على استدعاء الإصدارات الجوالة من مواقع الويب، التي يتم زيارتها، وبالتالي تفتقر هذه الإصدارات إلى الكثير من الوظائف المعتادة في الإصدارات المخصصة للأجهزة المكتبية، ويعمل متصفح سامسونغ الخاص بصورة أفضل، إلا أن مستخدمي غوغل كروم لا يميلون إلى استعماله.

بالإضافة إلى أنه لا يمكن تشغيل برامج أخرى مختلفة بواسطة قاعدة الإرساء “ديكس”، كما أن أفلام نيتفليكس تعمل في نوافذ صغيرة للغاية، ويستمر تطبيق الطقس في العمل في وضع الحافة العلوية، ويعمل تطبيق التراسل الفوري مسنجر في وضع الهاتف الجوال، كما لا يتمكن المستخدم من إرسال رسائل واتس آب عن طريق الضغط على زر الإدخال، علاوة على أن قاعدة الإرساء من سامسونغ لا تتناسب مع الألعاب المخصصة للأجهزة المكتبية.

ومع ذلك ليس الوضع بهذا السوء، فنقاط القوة، التي يتمتع بها هاتف “غالاكسي إس 8” وقاعدة الإرساء “ديكس” تتركز في مجال الأعمال، حيث يتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المكتبية مايكروسوفت أوفيس وخدمات غوغل درايف والعديد من التطبيقات الإنتاجية الأخرى بكل سلاسة وبشكل مستقر، كما تعمل شركة أدوبي على توفير إصدارات مناسبة من برنامج Acrobat وLightroom Mobile.

وتوفر قاعدة الإرساء وظائف مهمة للشركات، حيث يتيح وضع “ديكس” إمكانية العمل في البيئات الافتراضية مثل Citrix أو VMWare أو خدمات الويب من أمازون Web Services، ويتم تأمين البيانات الحساسة في مجلدات مشفرة، وفيما يتعلق بالأمان فإن قاعدة الإرساء “ديكس” تعتبر بمثابة هاتف ذكي عادي، حيث يتم قفل الشاشة على الفور في حالة عدم الاستعمال، كما أن الضغط على زر القفل يعمل على إعتام الشاشة على الفور.

ويتم إلغاء القفل بنفس الطريقة المتبعة مع الهواتف الذكية من خلال كلمة المرور أو كود PIN أو عن طريق نموذج المسح، ويمكن لهواة استخدام عناصر التأمين البيومترية إلغاء القفل عن طريق وظيفة التعرف على الوجه أو الماسح الضوئي للقزحية أو بواسطة بصمة الإصبع، ولكن نظراً لموضع التركيب غير المناسب لمستشعر بصمة الإصبع على الجانب الخلفي للهاتف الذكي، فإن هذا الخيار يعتبر غير عملي.

وداعا للاب توب؟

ولكن هل هذا يعني أننا نقوم بالتخلص من أجهزة اللاب توب والعمل بواسطة الهاتف الذكي؟ بالتأكيد لا، لأن ذلك يتطلب توافر شاشات مع قواعد إرساء متوافقة بما في ذلك لوحة مفاتيح وفأرة في كل مكان.

بالإضافة إلى أن المستخدم، الذي يرغب في استعمال الهاتف الذكي وقاعدة الإرساء يتوجب عليه حمل لوحة مفاتيح وفأرة معه باستمرار، وهو ما يؤثر سلباً على ميزة الوزن والحجم، التي يوفرها الهاتف الذكي مقارنة بأجهزة اللاب توب، ولكن يمكن الاستعانة بالتوليفة، التي تجمع بين قاعدة الإرساء “ديكس” وهاتف سامسونغ “إس 8” الجديد كبديل للأجهزة المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ومع طرح التطبيقات الجديدة فإن قاعدة الإرساء ستصبح أكثر جاذبية. ( DPA )

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