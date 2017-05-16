” VEIU ” .. جرس باب ذكي لحماية منزلك من أي مكان في العالم

إن كنت ترغب بتوفير حماية إضافية لمنزلك أثناء وجودك داخل المنزل أو خارجه، فربما يكون جرس VEIU الذكي أحد الخيارات الملائمة لك.

فمن خلال جرس VEIU الذكي سيكون بوسعك مشاهدة الشخص الذي يطرق باب منزلك من أي مكان في العالم بواسطة هاتفك الذكي، وذلك بفضل الكاميرا المدمجة بالجرس والتي يُمكنها البث بدقة 720 بيكسل وبنطاق رؤية 180 درجة إلى جانب دعمها للرؤية الليلية، لكن عليك بداية إنشاء اتصال بين شبكتك المنزلية وبين الجرس.

ويضم جهاز المراقبة، الذي يتم تركيبه على الجهة الداخلية من الباب، شاشة لمس قياس 5 بوصة مع ذاكرة تخزين داخلية قدرها 2 غيغابايت يُمكن زيادتها لغاية 32 غيغابايت بحد أقصى.

ومن خلال التطبيق الخاص بالجرس على الهاتف الذكي سيكون بوسعك تلقي التنبيهات ومشاهدة لقطات حية حول منزلك والتحدث صوتياً بشكل مباشر مع الشخص المتواجد أمام المنزل وذلك بفضل الميكروفون المدمج بالجرس ، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويُمكنك من خلال الهاتف تسجيل لقطات للأشخاص أمام الباب في حال وجود أي حركة غير اعتيادية، حيث يُمكن للجهاز الكشف عن الحركة بشكل تلقائي وإرسال تنبيهات مباشرة لك.

يشار إلى أن جرس VEIU الذكي متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 200 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع ، مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 240 ألف دولار أمريكي، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 17 مايو الحالي على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في يوليو المقبل.

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