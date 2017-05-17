انتقال خاميس رودريغيز إلى مانشستر يونايتد مرهون بتأهله لأبطال أوروبا

كشفت تقارير إعلامية أن انتقال الهداف الكولومبي #خاميس_رودريغيز من نادي ريال مدريد الإسباني إلى نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي مرتبط بتأهل اليونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وبحسب صحيفة “دون بالون” الإسبانية، فإن نجم ريال مدريد يريد الانتقال إلى نادٍ يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا التي نال لقبها العام المنصرم، وبلغ مباراتها النهائية العام الجاري، لذلك فهو يترقب نهاية البطولة القارية، قبل البت في مصير انتقاله للإقامة في مسرح الأحلام بـ “الاولدترافورد”.

ويمتلك مانشستر يونايتد فرصة ضئيلة لإنهاء موسمه ضمن المراكز الأربعة الأولى في سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز المؤهلة إلى مسابقة “صاحبة الأذنين” ، كونه يحتل حالياً المركز السادس مع وجود مباراة مؤجلة، على بعد جولة واحدة عن إسدال منافسات الموسم .

ويتنافس اليونايتد مع الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال على تأشيرتين فقط، بعدما خطف ناديا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير التأشيرتين الأولى والثانية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، غير أن “الريدز” و “السيتزن” و “الغينرز” يمتلكون فرصة أفضل من “الشياطين الحمر” في ظل الترتيب الحالي للمسابقة، كما يمتلك مانشستر يونايتد فرصة ثانية للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال نجح في إحراز لقب الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) عندما يواجه في النهائي نادي أياكس أمستردام الهولندي على ملعب ستوكهولم العاصمة السويدية .

هذا ووجد الهداف الكولومبي نفسه مجبراً على ترك النادي الملكي، بعدما تراجعت مكانته في النادي منذ شهر سبتمبر من عام 2015 ، خاصة بعد مجيء المدرب الحالي للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أخرجه من حساباته التكتيكية، وأصبح لا يعتمد عليه بشكل أساسي .

في المقابل، فإن “اليونايتد” ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يبحثان عن صانع ألعاب هجومي من الطراز الرفيع، حيث تتوفر في النجم الكولومبي كافة الصفات الفنية المطلوبة، رغم أن اللاعب تراجع مستواه مقارنة عمّا كان عليه في ناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي، لكن “السبيشل ون” يأمل أن يستعيد عافيته الفنية من خلال تغيير الأجواء والانتقال لفريق يضمن له اللعب أساسياً.

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