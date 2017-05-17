” متهم بالتحرش بفتيات و ابتزازهن ” .. ناشط موال يخدع عقيداً في جيش بشار الأسد و ينشر صوره عارياً عبر مواقع التواصل !

نشر ناشطون موالون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً “فاضحة” لما قالوا إنه “عقيد في الجيش”، متهمين إياه بالتحرش بفتيات ومحاولة ابتزازهن.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن العقيد في الفيلق الخامس (اقتحام)، عدنان الرضوان، متهم بابتزاز فتيات في السويداء وتهديدهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والعقيد الذي تجاوز عمره الـ 50 عاماً، “كان ضابطاً في الجيش الشعبي بمدينة صلخد جنوبي السويداء، قبل انتقاله إلى الفيلق الخامس، وخروجه من المحافظة”.

وقالت شبكات إخبارية موالية إن الناشط الذي اخترق حساب الرضوان حصل على “صور لمحادثات المذكور يحاول فيها تهديد وابتزاز بعض الفتيات من السويداء وقام بنشرها على إحدى المجموعات في موقع فيس بوك مع صور للعقيد المذكور عارياً، وقد تمكن الناشط من الحصول عليها بعد استدراجه للعقيد بحجة أنه فتاة”.

وهدد “الناشط” العقيد، وفق المصادر ذاتها، بنشر الصور إن لم يتوقف عن ابتزاز الفتيات، إلا أنه لم يتوقف، ما أدى إلى نشر الصور والمحادثات.

ونقل عن الناشط الذي أوقع بالعقيد، المنتقل من السويداء إلى اللاذقية، قوله إن ما حصل هو “برسم قادة الجيش كيف بتقبلو بهيك خنزير يكون بصفوف الجيش . وبس يفطس انو يتسجل اسمو بين الشهداء ؟؟وانت يا خنزير اذا مابدك تنفضح اكثر تضبضب . وسيرة السويداء وبنات السويداء ماتجيبها على لسانك يا ختيار الجن . احلا ماخلي فضيحتك على الشبكات وكل المواقع . مفكر حالو كثير سكسي ومغري . يخرب بيتك مثل دواليب كاوتشك فوق بعضها”.

وفيما لم يعرف ما إذا كانت “القيادة”، أو سلطات النظام، قامت بالتحري أو التحقيق بالحادثة، فإن موالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صور وقصة العقيد على نحو واسع، وحذروا من تكرار ما فعله في السويداء، باللاذقية.

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عكس السير