10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم في ” المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة “

الاتحاد الأوروبي يدعم التعليم بمناطق المعارضة السورية بـ10 ملايين يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيخصص 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للمؤسسات التعليمة، “في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة السورية”.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء في بيان، إنها ستوفر 10 ملايين يورو، “لدعم مديريات التعليم المختلفة في المناطق الخاضة لسيطرة المعارضة بسوريا”.

وأشارت إلى أن حصول الشعب السوري، على فرص تعليمية ذات جودة عالية، تأتي ضمن أولوياتها.

وأوضحت أن المبلغ المذكور، سيساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمعلمين ومسؤولي المدارس. (ANADOLU)

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