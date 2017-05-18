ألمانيا : جناح ” عنفة هوائية ” يتسبب بحادث سير و إصابات و خسائر مادية كبيرة ! ( فيديو )

تسبب خروج جناح عنفة هوائية من شاحنة بخسائر قدرت قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الحادث وقع صباح أول أمس الثلاثاء على طريق A33، غربي ألمانيا.

صحيفة “تاغ فير اند تسفانسيج” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سائق شاحنة للبضائع الثقيلة كانت محملة بجناح عنفة هوائية طولها 70 متراً أراد أن يخرج من الطريق السريع وقام بالالتفاف نحو الطريق الفرعي بشكل غير كاف مما تسبب بخروج الجناح من الشاحنة وأدى إلى اصطدامها بشاحنة كانت تسير على الطريق العام بالقرب من تحويلة الطريق الفرعي.

ووفق موقع “تاغس شو”، فقد تسبب الحادث، الذي وقع الساعة الخامسة صباحاً (الثلاثاء)، بإغلاق كلي للطريق المذكور، وقد أصيب السائق (61 عاماً) الذي صدم الجناح سيارته بجروح خفيفة.

وذكر الموقع أن الحادث تسبب أيضاً بإصابة رجل يبلغ من العمر 46 عاماً كان يسير في الطريق المقابل حيث اصدمت سيارته بطرف جناح العنفة الذي وقع على الشاحنة ومن ثم على الأرض.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة بيليفيلد إن الحادث تسبب بأضرار تصل إلى أكثر من 520 يورو.

عكس السير