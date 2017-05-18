حماة : هجوم جديد لـ ” داعش ” في ريف السلمية .. و السيطرة على عدة مواقع لميليشيات النظام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك عنيفة تدور منذ فجر الخميس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من جهة أخرى، في ريف السلمية الشمالي الشرقي بمحافظة حماة وسط سوريا.

وقال المرصد في بيان صحفي الخميس، إن ذلك جاء إثر هجوم عنيف ينفذه التنظيم على قريتي المبعوجة وعقارب الصافي الواقعة على بعد نحو 15 كلم عن مدينة السلمية، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من التقدم في عدة مواقع وانتزع السيطرة عليها من قوات النظام.

وأكد المرصد أن المعارك العنيفة هذه والقريبة من طريق سلمية – أثريا – خناصر – حلب، تترافق مع قصف مكثف بعشرات القذائف بين طرفي القتال، حيث استهدف التنظيم بعدد من القذائف مناطق في بلدة الصبورة القريبة من محاور الاشتباك، فيما هزت ثلاثة انفجارات مدينة السلمية، ناجمة عن سقوط قذائف على المدينة، وسط غارات نفذتها الطائرات الحربية على مواقع القتال.

وبحسب المرصد، خلفت الاشتباكات حتى الآن، أكثر من 9 قتلى من قوات النظام إضافة لإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح، ووجود مفقودين من عناصره والمسلحين الموالين لها، الأمر الذي دفع قوات النظام لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة من أجل تثبيت سيطرتها وصد الهجوم، فيما قتل 15 على الأقل إلى الآن من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوفهما. (DPA)

متابعات

وكالة أعماق التابعة لتنظيم ” داعش ” : ” مقاتلو الدولة الإسلامية يسيطرون على قريتي المبعوجة وعقارب الصافي ذواتا الغالبية العلوية بريف حماة الشرقي ”

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