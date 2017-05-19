في السعودية .. شاب ” سيئ الحظ ” يلقى حتفه بحادث سير مؤلم ( فيديو )

كثيرة هي حوادث السيارات الغربية التي تخلف قتلى وجرحى؛ ففي العادة تصدم سيارة شخصاً في أثناء مروره الشارع أو أن تصطدم سيارة بأخرى؛ فيتوفى السائق أو من بجواره، لكن هذه الواقعة تعد غريبة جداً.

وبحسب فيديو نُشر على موقع يوتيوب ، لقي عامل في #السعودية حتفه في أثناء جلوسه أمام محل تجاري وهو يمسك جواله؛ بسبب اقتحام سيارة دفع رباعي عليه مكانه وفق ما اوردت هافينغتون بوست ، وفاجأت السيارة مركبة الدفع الرباعي من الخلف؛ ما أدى إلى انحرافها، واصطدامها بزجاج المحل التجاري، الذي كان يجلس أمامه الشاب الذي لا تُعرف جنسيته، لكن من ملامحه يظهر أنه من إحدى الدول الآسيوية.

وأوضح متداولو المقطع أن العامل لاقى حتفه في الحال بعدما أصيب بجروح بالغة.

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