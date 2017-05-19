منحة دراسية للطلاب السوريين في تركيا

أعلنت منظمة “سبارك – SPARK” عن فتح باب التقدم لمنحتها للطلاب السوريين في تركيا.

وتهدف منح “سبارك”، بحسب ما ذكرت المنظمة، لمساعدة المؤسسات التعليمية في الأردن وكردستان العراق ولبنان وتركيا، في الاستجابة لمتطلبات الأزمة السورية من ناحية الإسهام في الجانب التعليمي والوظيفي للاجئين السوريين في تلك البلدان.

والمرشحون المناسبون للمنحة هم “الطلاب السوريون المتحفزون الذين يمتلكون مؤهلات واعدة، ويرغبون بلعب دور فعال ومؤثر في مجتمعاتهم، سواء في البلدان المستضيفة، أو في عملية إعادة إعمار بلدهم مستقبلاً”.

ويمكن الاستفادة من هذه المنحة في عدد من المؤسسات التعليمية المختارة في تركيا، وهي جامعة غازي عنتاب وجامعة حرام وجامعة مصطفى كمال، وهم شركاء للمنظمة.

وتساهم منحة “سبارك” في تغطية تكاليف البرنامج الدراسي، إلى جانب دعم يضمن الكفاف للطالب المتقدم، حيث أن رسوم الفصول الدراسية مغطاة بالكامل في البلدان المذكورة أعلاه، وفي بعض البلدان الأخرى سيتم تقديم بدل إضافي يغطي تكاليف المعيشة لسنة دراسية كاملة، فيما يتوجب على الحاصلين على المنحة تغطية أية تكاليف إضافية بأنفسهم.

وبالنسبة لبعض البرامج، يتوجب على الحاصلين على المنحة تغطية جزء من التكاليف من نفقتهم الخاصة، فالمنحة تغطي فقط مدة البرنامج وتتكفل بعام واحد فقط من البرنامج الذي اختاره المتقدم / الطالب، علماً أنه سيتم إخبار المرشحين الناجحين بالحجم / القيمة الكلية للمنحة عند الإعلان عن نتائج الفائزين بها.

شروط التقدم

– يجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصلاً على الشهادة الثانوية ولم يتجاوز الـ 24 من عمره عند تقديم الطلب.

– يجب على المتقدم أن تكون لديه شهادة معادلة من وزارة التعليم العالي في البلد التي يقيم فيها.

– يجب أن يكون المتقدم سورياً أو سورياً فلسطينياً، وحاملاً لهوية صالحة أو جواز سفر أو هوية حماية مؤقتة أو إقامة أو تسجيل لدى مفوضية اللاجئين (موثق كلاجئ).

– يجب التقدم على المنحة في البلد الذي يتواجد فيه المتقدم فقط (بلد الإقامة).

– ألا يملك المتقدم بطلب الحصول على المنحة مقدرة مالية تضمن له متابعة تعليمه العالي.

– ألا يكون المتقدم قد تم قبوله في أي برنامج إعادة توطين عن طريق مفوضية اللاجئين أو أية منظمة أخرى.

معايير الاختيار

– الوضع المالي وجهة الإعالة

– يجب أن يؤكد المتقدم وجود رابط قوي بينه وخلفيته التعليمية مع البرنامج الذي قام باختياره، وأن يعبر عن حماسته وتحفزه للانخراط والمساهمة في المجتمع.

– يجب على المتقدم تقديم شروح عن وضعه المالي.

متطلبات

– السجل الأكاديمي (العلامات)

– سيتم اختيار الفائزين بالمنحة 50 % إناث 50 % ذكور

– إجادة اللغة (قراءة وكتابة) التي سيتم تدريس البرنامج الذي اختاره المتقدم باستخدامها

متطلبات إضافية (تختلف باختلاف الدولة)

– سيتم تخصيص 10 % من نسبة المقبولين للأيتام.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 16/6/2017.

للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 05387983032 (تركيا)، من الساعة 10 حتى 12 ظهراً في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 4 عصراً، أيام الأربعاء والجمعة.

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