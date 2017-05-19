نظام بشار الأسد ينتقد ” اعتداء أمريكا السافر ” على ميليشياته

أعلن نظام بشار الأسد أن القصف الجوي الذي نفذته الولايات المتحدة قرب الحدود الأردنية استهدف “إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري” في شرق البلاد، واصفاً إياه بـ”الاعتداء السافر”، وفق ما نقل الاعلام النظامي عن مصدر عكسري لم يسمه.

ونقلت وكالة أنباء النظام (سانا)، عن المصدر قوله “إن التحالف الدولي قام مساء أمس الخميس، بالاعتداء على أحد نقاطنا العسكرية على طريق التنف في البادية السورية”.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل عدد من الجنود بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، دون أن يشير الى اعداد او حجم تلك الخسائر.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية اعلنوا أنّ طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت الخميس قافلة موالية للنظام يبدو انها كانت تنقل عناصر من الميليشيات الشيعية (كتائب الإمام علي العراقية) في سوريا بينما كانت تتجه نحو موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الأردنية.

وقال بيان لقيادة القوات المشتركة لعمليات “العزم الصلب”، إن القوات المستهدفة “شكلت خطراً على الولايات المتحدة والقوات الشريكة في التنف”.

وأوضح البيان أن قوات التحالف تعمل على “تدريب وإرشاد القوات الشريكة التي تم تدقيق خلفياتها، والمساهمة في الحرب ضد داعش، منذ شهور عديدة في تلك المنطقة”.

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