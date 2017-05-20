بشار يهنئ روحاني بولايته الثانية : سنواصل العمل لتعزيز أمن المنطقة و العالم

هنأ بشار الأسد السبت نظيره الإيراني حسن روحاني على اعادة انتخابه رئيسا، مؤكدا استمرار التعاون مع طهران “لتعزيز الاستقرار والأمن في البلدين”.

وارسل بشار، وفق وكالة الانباء الرسمية (سانا)، السبت برقية لروحاني هنأه فيها على “فوزه برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الثانية، وعلى الثقة التي منحه إياها الشعب الإيراني للمضيّ في تعزيز مكانة ايران ودورها في الإقليم والعالم”.

واكد “متابعة العمل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم”.

وفاز روحاني (68 عاما) بولاية ثانية متقدما بفارق كبير على نظيره المتشدد ابراهيم رئيسي، بحسب نتائج رسمية، ما سيتيح له مواصلة سياسة انفتاح بلاده على العالم.

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