بشار يهنئ روحاني بولايته الثانية : سنواصل العمل لتعزيز أمن المنطقة و العالم

هنأ بشار الأسد السبت نظيره الإيراني حسن روحاني على اعادة انتخابه رئيسا، مؤكدا استمرار التعاون مع طهران “لتعزيز الاستقرار والأمن في البلدين”.
وارسل بشار، وفق وكالة الانباء الرسمية (سانا)، السبت برقية لروحاني هنأه فيها على “فوزه برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الثانية، وعلى الثقة التي منحه إياها الشعب الإيراني للمضيّ في تعزيز مكانة ايران ودورها في الإقليم والعالم”.
واكد “متابعة العمل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم”.
وفاز روحاني (68 عاما) بولاية ثانية متقدما بفارق كبير على نظيره المتشدد ابراهيم رئيسي، بحسب نتائج رسمية، ما سيتيح له مواصلة سياسة انفتاح بلاده على العالم.
عكس السير
قيم الخبر
بغض النظر عن ما يسمى الانتخابات الايرانية وهي لا تقدم ولا تؤخر ولكنها عبرت عن ان غالبية الشعب الايراني لا تريد مرشح الولي الفقيه وهم يعلمون ان هذا الولي مستبد بامره لا احد يقف في وجهه ولكنها مؤشر ورسالة ولن يكون روحاني افضل من غيره سوى بالابتسامة الصفراء التي تخفي وراءها كل التقية التي اجادوها خلال عدة قرون
اما انت ايها المنتخب في سوريا في مهزلة ابوك الذي ابتدع ما يسمى القائد فان تهنئتك ستردها ايران عندما تعزي بك قريبا بعد ان يتخلص الشعب السوري منك ومن ارث ابيك القذر