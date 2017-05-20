تسيير أول رحلة جوية مباشرة بين دمشق و كردستان العراق

سيرت شركة “فلاي داماس” للطيران، التابعة للنظام، الجمعة، أول رحلة جوية مباشرة من مطار #دمشق الدولي، إلى مطار السليمانية شمالي العراق.

وأكد المدير العام لمطار السليمانية، “طاهر عبد الله قادر”، أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للحركة الجوية بين دمشق والسليمانية وأربيل، بما يعزز العلاقات والتبادل التجاري لمصلحة الطرفين.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فلاي داماس “عمار القادري”، أن تسيير مثل هذه الرحلات “يعد تحدياً للظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية”، حسب تعبيره.

وكشف المدير العام للشركة، “سامر دهني”، إن الشركة تعمل على زيادة عدد الرحلات مستقبلاً، وفتح خطوط جوية جديدة.

وقال المدير التجاري للشركة “أيمن أراغيلي” إن الرحلة إلى السليمانية ستكون أسبوعية كل يوم جمعة، إضافة إلى خدمة نقل المسافرين من مطار السليمانية إلى مدينة اربيل التي تبعد عنها 220 كيلومتراً عبر حافلات خاصة.

وتسير “فلاي داماس” التي تم تأسيسها نهاية عام 2014، عدة رحلات جوية داخلية وخارجية، كالقامشلي والسودان والكويت.

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