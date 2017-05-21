حلب : الأهالي يحصدون أولى محاصيلهم في الأراضي التي ملأها تنظيم ” داعش ” بالألغام و المتفجرات ( صور )

بدأ السوريون في المناطق المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي، في إطار عملية “درع الفرات”، بحصاد محصولهم الأول من الحبوب والبقوليات.

وأصبحت الزراعة مصدر رزق السكان في “اعزاز” و”الباب” و”مارع” و”الراعي” و”جرابلس” بعد تطهيرها بالكامل من مخلفات التنظيم.

وتمكن السوريون في تلك المناطق من زراعة القمح والشعير والعدس والحمص على مساحات واسعة كانت مليئة بالألغام والمتفجرات قبل أشهر قليلة.

ويتوجّه العديد من الشباب والرجال المقيمين في مخيمات النزوح بالمنطقة، إلى الحقول من الصباح الباكر، ليعملوا في الحصاد.

وقال المزارع السوري في مدينة جرابلس “أحمد الحسين”، إن المحصول كان قليلًا العام الماضي، بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن مسلحي “داعش” كانوا يجبرون الناس على دفع المال والمنتجات الزراعية بدعوى الزكاة، وكان جميع السكان يقدمونها خشية القتل والظلم.

من جانبه، قال المزارع السوري في بلدة مارع “جراح مصطفى”، إن حصاد العام الحالي جيد مقارنة مع الأعوام السابقة، بعد نزع الألغام.

وبعد الانتهاء من حصاد الحبوب والبقوليات، بدأ بعض السوريين بزراعة الفواكه والخضروات في الأراضي الصالحة من أجل تأمين قوتهم لفصل الصيف. (ANADOLU)

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