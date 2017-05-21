حمص : بعد سنوات من الحصار و القصف و التجويع .. ” الوعر ” يودع أهله و النظام يبسط سيطرته على المدينة بالكامل

غادرت آخر حافلات تقل أهالي حي الوعر المحاصر (مدنيين ومقاتلين) مدينة حمص الأحد لتكتمل بذلك عملية التهجير، بعد سنوات من قتل ومحاصرة وتجويع بشار الأسد لكل من قالوا “لا” في وجه.

وقال أحد المقاتلين المعارضين أثناء مغادرته الحي، لوكالة فرانس برس، إن مقاتلين كثر جاءوا إلى المنطقة من مناطق أخرى بحمص من بينها المدينة القديمة بعد أن استعادت قوات النظام تلك المناطق في وقت سابق.

وأردف قائلا دون أن يذكر اسمه ”لا أريد البقاء هنا.سأذهب إلى إدلب وأريد الذهاب إلى تركيا ثم إلى أوروبا بعد ذلك”.

وقال ضابط روسي للتلفزيون النظامي إن “القوات الحكومية بدأت السيطرة على مناطق مهمة بالحي بدعم من الشرطة العسكرية الروسية”.

وقال محافظ بشار الأسد في حمص، طلال البرازي، إن العدد الإجمالي للذين غادروا الوعر على عدة مراحل منذ بدء تنفيذ الاتفاق في آذار يزيد على 14 ألفا.

وقال البرازي إن “نحو 1150 مقاتلا من المعارضة قرروا البقاء في الحي وتسليم سلاحهم بموجب اتفاق للعفو”.

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