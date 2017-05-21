قافلة من مهجري حي برزة في دمشق تصل إلى إدلب

وصلت اليوم الأحد، القافلة الثالثة من سكان ومقاتلي حي برزة في دمشق إلى محافظة إدلب.

ويأتي توجه هذه القافلة إلى إدلب في إطار حملة التهجير التي ينتهجها النظام في عدة مناطق في دمشق، مخيراً الأهالي والمقاتلين بين إبادتهم أو محاصرتهم وقتلهم جوعاً، وبين الرحيل.

والقافلة، المؤلفة من 33 حافلة، تضم، بحسب وكالة أنباء الأناضول، قرابة ألف و700 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت القافلة خرجت أمس السبت من حي برزة (الصورة).

وفي وقت سابق من أيار الجاري، انطلقت دفعتان نقلتا ألفاً و614 من المدنيين ومقاتلي المعارضة المهجّرين من “برزة” إلى محافظة إدلب.

ويتوقع أن يتم تهجير 6 آلاف آخرين من “برزة” الذي يسكنه 40 ألف شخص، خلال الأسابيع القادمة.

ومن المنتظر أن تنطلق الدفعة الرابعة خلال الأيام القريبة المقبلة.

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