ألمانيا : أب يلقى حتفه خلال محاولته إنقاذ طفله من الغرق في بحيرة

دفع أب ألماني حياته، الأحد، ثمناً لمحاولة إنقاذ ابنه الصغير من الغرق، فنجا الصغير ومات الأب، بحسب ما أعلنت الشرطة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

بدأت القصة عندما توجه الأب (25 عاماً) ومعه أولاده الثلاثة وصديقة في نزهة على متن قارب مائي في إحدى البحيرات، ولم يمر وقت طويل على سير المجموعة بالقارب حتى سقط أحد ابناءه (ثلاثة أعوام) في الماء على مسافة نحو 100 متر من الشاطئ، فقفز الأب وراءه لإنقاذه.

وعندما شاهد أشخاص على الشاطئ الواقعة، أبلغوا نقطة الإنقاذ، كما هرع رجل (55 عاماً) من الشاطئ إلى مكان القارب، وتمكن الرجلان من إعادة الطفل الصغير إلى القارب مرة أخرى، وبعد برهة اختفى الأب تحت الماء وفشل الرجل الآخر في العثور عليه.

وبعد مضي 40 دقيقة تمكن غواص تابع لقوات الإنقاذ من العثور على الأب وحاولت قوات الإنقاذ إنعاشه دون جدوى، ليلفظ الأب أنفاسه الأخيرة خلال سعيه لإنقاذ ابنه. (DPA)

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