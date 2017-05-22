ألمانيا : سياسي يميني متعصب يتمنى حدوث ” هجمات إسلامية ” في البلاد !

تمنى سياسي سابق في صفوف الحزب اليميني الشعبوي “البديل من أجل ألمانيا”، حدوث هجمات “إسلامية” في ألمانيا، بعد استطلاعات رأي أثبتت تراجع شعبية حزبه السابق.

وقالت صحيفة “ميركور”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السياسي “أرفيد امو سامتليبن”، كتب منشوراً على صفحته على فيس بوك، عبر من خلاله عن رغبته في حدوث هذه الهجمات، لرفع حظوظ حزبه في الانتخابات المزمع إجراؤها في أيلول المقبل.

وقال أرفيد في منشوره: “إن ما يساعد في استطلاعات الرأي المنخفضة، حدوث عدة هجمات إسلامية في ألمانيا قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية في أيلول، حتى لو لم يتكلم أحد حول ذلك، وهو أمر محزن حقاً.. ولكن قولوا لي أنني مخطئ!”.

وبحسب الصحيفة، فقد مر منشور “سامتليبن” دون تبعات حتى اللحظة، إلا أنها أشارت إلى أن “سامتليبن” يعتبر متشدداً ومتعصباً، الأمر الذي دفع “فراوكه بيتري” رئيسة حزب البديل، لفصله منذ مدة.

يشار إلى أن “حزب البديل من أجل ألمانيا” الذي يعلن عداءه للإسلام، ويشكك في جدوى الاتحاد الأوربي، تراجعت شعبيته وخسر ثلث أصوات داعميه، حسب استطلاعات الرأي التي أجراها معهد “أمنيد” منذ كانون الثاني الماضي وحتى آذار.

عكس السير