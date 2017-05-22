بالفيديو .. فتاة مصرية تطلب من نجوى كرم استعارة فستانها لحفل زفافها

طلبت فتاة مصرية تدعى ياسمين حمدي، من المطربة #نجوى_كرم استعارة فستانها لارتدائه في حفل زفافها، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

وأكدت ياسمين حمدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دريم” المصرية، أن حفل زفافها يوم 28 يونيو (حزيران) المقبل.

وأشارت الفتاة المصرية، إلى أن الفكرة محاولة للدعابة وتقديراً لحبها للفنانة نجوى كرم.

وأضافت ياسمين حمدي: “أعشق المطربة اللبنانية نجوى كرم واستمع لأغانيها منذ بداياتها الفنية، والدي صاحب فكرة كتابة بوست على حسابي الشخصي أطلب فيه منها استعارة أحد فساتينها لارتدائه في حفل زفافي”.

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