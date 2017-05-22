فرنسا : إعادة فتح سفارتنا في دمشق أمر غير مطروح

قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين إن إعادة فتح سفارتها في سوريا غير مطروح مشيرة إلى أنه قد لا يحدث أي تغير في سياستها إزاء سوريا في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة الحياة نقلاً عن مصدر سياسي مقرب من ماكرون يوم الاثنين أن ماكرون يعيد النظر في قرار فرنسا إغلاق سفارتها الذي يعود لعام 2012.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة في إفادة يومية “إعادة فتح سفارتنا في دمشق ليس على جدول الأعمال”.

ولم يرد مسؤولون من مكتب الرئيس على طلب للتعليق على الرغم من استبعاد ماكرون إعادة فتح السفارة خلال رحلة قام بها إلى بيروت في يناير كانون الثاني في إطار حملته الانتخابية.

وقال الرئيس الجديد إن أولويته ستكون قتال تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن وضع خارطة طريق سياسية لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الألوف وشرد الملايين.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أغلق السفارة الفرنسية في مارس آذار عام 2012، وأبقى خلفه فرنسوا أولوند على السياسة نفسها فساند بقوة معارضي الرئيس بشار الأسد الذي قال إنه لا يمكن أن يكون طرفا في أي تسوية سياسية مستقبلية في البلاد.

وبعد هجوم خان شيخون الكيماوي، قال ماكرون إن بشار الأسد يتعين عليه “أن يواجه المحاكمة على جرائمه في محاكم دولية”. (REUTERS)

عكس السير