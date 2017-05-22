هاتف ” ون بلس 5 ” ينافس هواتف ” سامسونغ ” و ” آي فون “

تحدثت بعض التسريبات عن مواصفات عالية الجودة سيتمتع بها هاتف “وان بلس 5” الجديد، والتي قد ينافس فيها #آيفون 7 و #سامسونغ غالاكسي أس 8.

ووفقا للتسريبات التي أعلن عنها موقع “سلاش ليكس” فإن الهاتف سيشابه بالحجم الهاتف الذي صدر العام المنصرم، لكن وضوح الشاشة سيرتفع إلى “كواد اتش دي”، والتي تفوق تقنية الـ”اتش دي”.

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد بالتفاعل والترابط مع برنامج “أوكسجين أو أس” الذي تصنعه شركة الهاتف نفسها وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وستكون كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 23 ميغابيكسل في حين ستكون دقة الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، كما سيتواجد في الهاتف منفذ خاص لسماعات الأذن.

وحسب خبراء يبقى سعر الهاتف هو العامل الذي سيحدد قوة منافسة الهاتف الجديد.

عكس السير